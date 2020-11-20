Украина планирует купить вакцину от коронавируса для 20 млн населения страны, дополнительно к той, которую бесплатно получит в рамках глобального механизма.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Ляшко подчеркнул, что 20% вакцины страна должна получить бесплатно — это 4 миллиона доз. Далее вакцину собираются покупать, чтобы покрыть не менее 20 млн населения Украины.

— Количество людей, которые хотят и должны получить вакцину — огромное. В Украине мы также говорим о 40 млн населения, которое нужно охватить прививками для того, чтобы забыть об этой эпидемии и помочь миру в преодолении пандемии, — сказал он.

Однако, по словам Ляшко, пока еще неизвестно, во сколько может обойтись покупка вакцины, ведь производители еще не установили цены. Сейчас в бюджете на 2021 год заложили на вакцину более 2 млрд гривен, но Минздрав будет просит предоставить больше.

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Главный санитарный врач добавил, что пока не известно, нужно ли вакцинировать детей, ведь от этого также зависит количество необходимой вакцины.

Украина готовится подписать соглашение касательно поставки вакцины против коронавируса в рамках инициативы COVAX.

До 27 ноября страна подпишет техническую составляющую, а до 7 декабря должны быть окончательно согласованы условия сотрудничества.

Первыми вакцинировать будут украинцев, которые находятся в группе риска, в частности работников здравоохранения.