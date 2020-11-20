20 ноября семь стран-партнеров ЕС присоединились к санкциям против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

В этом списке – Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

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Санкции ЕС против Беларуси

2 октября Евросоюз ввел в действие список санкций против 40 белорусских чиновников.

А 6 ноября ЕС также ввел санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора.

Под санкции кроме главы государства попали еще 14 белорусских чиновников. Ограничения предусматривают запрет посещения стран Европы и замораживание европейских активов.

В то же время в ЕС в очередной раз отметили, что не признают легитимность Лукашенко.

Источник: consilium.europa.eu