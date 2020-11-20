ЮНИСЕФ призывает уделять больше внимания для сохранения ментального здоровья детей, страдающих во время пандемии

В своем новом докладе, опубликованном накануне Всемирного дня детей, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил о катастрофичности последствий пандемии для детей.

— В начале пандемии Covid-19 существовал устойчивый миф о том, что это Covid-19 почти не поражает детей. Но это утверждение далеко от истины. Хотя дети могут болеть и распространять заболевание, это лишь вершина пандемийного айсберга. Чем дольше будет длиться кризис, тем сильнее будет его влияние на образование, здоровье, питание и благополучие детей. Под угрозой будущее целого поколения, — отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

В Украине каждый 17 человек с Covid-19 является ребенком или подростком до 20 лет. По состоянию на 17 ноября, эта возрастная группа составляла 6,7% от всех зарегистрированных случаев инфицирования (всего 557 657 человек).

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Существует потребность в углубленном анализе данных о заражении, смертность и тестировании, чтобы лучше понять, как кризис влияет на наиболее уязвимых детей, и определить необходимые меры.

Хотя дети могут передавать вирус друг другу и старшим возрастным группам, доклад содержит веские доказательства в пользу того, что преимущества от непрерывной работы школ при условии соблюдения основных мер перевешивают эффекты от их закрытия.

Школы не является главным фактором распространения вируса, и дети чаще заражаются Covid-19 вне учебных заведений. Как подчеркнуто в докладе, серьезной угрозой для детей является вызваны пандемией перебои в предоставлении жизненно важных медицинских и социальных услуг.

В докладе говорится о более тревожных обстоятельствах:

По состоянию на ноябрь 2020 года 572 млн учеников пострадали в результате закрытия школ в 30 странах — это 33% школьников во всем мире.

В течение ближайших 12 месяцев из-за серьезных перебоев в предоставлении базовых услуг и увеличение масштабов недоедания может произойти дополнительно 2 млн смертей среди детей и 200 тыс. случаев мертворождений.

Еще 6-7 млн детей в возрасте до 5 лет в 2020 году будут страдать от потери веса или острого недоедания, которое вырастет на 14%. Это может вызвать более 10 тыс. дополнительных смертей среди детей ежемесячно — преимущественно в странах Африки.

Количество детей, страдающих от различных форм бедности (без доступа к образованию, системы здравоохранения, жилья, питания, санитарии и воды), выросло на 15%, или на 150 млн, по состоянию на середину 2020 года.

В ответ на этот кризис ЮНИСЕФ призывает правительства и партнеров:

обеспечить условия для обучения всех детей, в том числе путем преодоления разрыва в доступе к интернету;

гарантировать доступ к услугам питания и здравоохранения, а также сделать вакцины доступными для каждого ребенка;

поддерживать и защищать психическое здоровье детей и молодежи, способствовать борьбе с жестоким обращением;

расширить доступ к безопасной питьевой воде, принадлежащих санитарии и гигиены и решать проблемы ухудшения состояния окружающей среды и климата.

Где больше всего инфицируются Covid-19

По данным исследования Правительственной медицинской службы Великобритании Public Health England, большинство людей инфицируются коронавирусной болезнью во время похода в супермаркет.

Эксперты проанализировали цепочку заражений почти 130 тыс. человек, подхвативших болезнь в период с 9 по 15 ноября.