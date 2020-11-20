Минцифры анонсировали ряд новых электронных инструментов, которые помогут бороться с пандемией коронавируса в Украине.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 20 ноября. Речь идет о чат-боте для координации госпитализаций и открытом дашборде свободных мест в медучреждениях, которые упростят и ускорят процесс доставки больных коронавирусом в больницы.

— Будем собирать данные о наличии мест, госпитализированных и выписанных пациентах, запасы кислорода в больницах в режиме реального времени через чат-боты и дашборды. Информация будет доступна диспетчерам скорых и семейным врачам. Благодаря этим инструментам они будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию, — пояснили в ведомстве.

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Кроме того, специалисты планируют обновить мобильный приложение для контроля самоизоляции Вдома. Пациенты смогут вносить информацию о состоянии своего здоровья, симптомах. Данные будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

Нововведение должно уменьшить нагрузку на семейных врачей и помочь оперативно реагировать на ухудшение состояния больного.

Также в стране дорабатывается проект е-направлений на ПЦР-тестирование. Сейчас он действует в поликлиниках, еще нужно привлечь больницы скорой помощи и стационары.

В планах — разработать систему QR-кодов, которая поможет гражданам определить, находились ли они в контакте с носителем коронавируса в общественных местах.

Коронавирус в Украине

20 ноября в Украине зафиксировали 14 575 новых случаев инфицирования Covid-19.

Всего с начала пандемии в стране заболели 598 085 человек.

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