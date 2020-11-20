PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В Украине появятся э-направления на ПЦР и реестры мест в больницах

Минцифры анонсировали ряд новых электронных инструментов, которые помогут бороться с пандемией коронавируса в Украине.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге 20 ноября. Речь идет о чат-боте для координации госпитализаций и открытом дашборде свободных мест в медучреждениях, которые упростят и ускорят процесс доставки больных коронавирусом в больницы.

— Будем собирать данные о наличии мест, госпитализированных и выписанных пациентах, запасы кислорода в больницах в режиме реального времени через чат-боты и дашборды.

Информация будет доступна диспетчерам скорых и семейным врачам. Благодаря этим инструментам они будут понимать, куда можно направлять пациента на госпитализацию, — пояснили в ведомстве.

Читайте: В Украине могут ввести полный локдаун — Марцинкив назвал вероятные даты

Кроме того, специалисты планируют обновить мобильный приложение для контроля самоизоляции Вдома. Пациенты смогут вносить информацию о состоянии своего здоровья, симптомах. Данные будут обрабатываться Центром общественного здоровья.

Нововведение должно уменьшить нагрузку на семейных врачей и помочь оперативно реагировать на ухудшение состояния больного.

Также в стране дорабатывается проект е-направлений на ПЦР-тестирование. Сейчас он действует в поликлиниках, еще нужно привлечь больницы скорой помощи и стационары.

В планах — разработать систему QR-кодов, которая поможет гражданам определить, находились ли они в контакте с носителем коронавируса в общественных местах.

Коронавирус в Украине

20 ноября в Украине зафиксировали 14 575 новых случаев инфицирования Covid-19.

Всего с начала пандемии в стране заболели 598 085 человек.

Больше новостей о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Кабмин

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка