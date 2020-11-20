Более 8 тыс. кислородных концентраторов для лечения больных коронавирусом в Украине закупят до конца ноября 2020 года.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

— Я думаю, за текущую неделю мы получим несколько тысяч, на следующей неделе — еще несколько тысяч. До 1 декабря должны приехать еще 8,3 тыс. штук, — отметил Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в первые недели месяца в страну поставили 5,5 тыс. концентраторов.

Койки для больных коронавирусом

В связи с ухудшением эпидситуации в Украине и увеличением количества больных коронавирусом больницы быстро заполняются, из-за чего может существовать проблема дефицита мест.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, при необходимости в стране готовы будут увеличить количество коек до 91 тыс.

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