Эскиз большого Государственного Герба Украины очень понравился 16,7% украинцев. Еще 34,9% опрошенных ответили, что он им скорее понравился.

Вообще не оценили рисунок 16,4% респондентов. Такие данные обнародовала онлайн-панель Gradus.

26,5% опрошенных также отметили, что большой Государственный Герб Украины однозначно нужен. А вот 10,5% считают, что такой необходимости пока нет.

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В целом об эскизе большого Государственного Герба слышали 61,9% украинцев, не знали об этом ничего 38,1%.

В то же время 51,9% сказали, что малый Государственный Герб им очень нравится. И только 1,3% совсем другого мнения.

Опрос проводился 20 ноября среди участников онлайн-панели Gradus, которые самостоятельно заполняли данные на смартфонах.

Целевую группу исследования составили респонденты в возрасте 18-60 лет, которые являются жителями городов с населением 50 тыс. жителей и больше. Опросили 1 000 респондентов.

19 ноября жюри выбрало лучший эскиз Большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект Алексея Кохана.

Теперь Минюст должен подготовить проект закона О государственных символах, который передадут в Верховную Раду.

Если депутаты поддержат этот выбор конституционным большинством, то соответствующий эскиз официально оформят как большой Государственный Герб.