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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Из Covid-фонда средства на строительство дорог не направляли — Офис президента

Деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом не выделяли на строительство дорог в Украине. В этом заверил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он объяснил, что средства брали с Дорожного фонда и использовали другие ресурсы.

— Во-первых, деньги на дороги — это деньги Дорожного фонда. Во-вторых — кредитные деньги, когда Укравтодор заключает кредитные контракты с международными институтами. В-третьих — это деньги, которые были выиграны в Стокгольмском арбитраже.

Он добавил, что какая-то часть из них была направлена ​​в общий фонд, но никто не забирал их Фонда борьбы с Covid-19.

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Также, по словам Кирилла Тимошенко, часть денег с этого фонда по разным причинам до сих пор не израсходована. Поэтому Кабмин перераспределяет их на другие позиции.

Накануне стало известно, что Кабмин разрешил выделить деньги из Covid-фонда на патриотические сериалы.

В Министерстве культуры объяснили, что это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса.

Источник: Интерфакс-Украина

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