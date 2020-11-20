Российский музыкант Максим Фадеев 19 ноября внесен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению СБУ выдало соответствующим приказ №2319.

– 11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева, – говорится в сообщении.

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Сейчас в этом перечне 156 граждан России — певцы, музыканты, актеры и деятели культуры.

Его составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, а также Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Фото: Максим Фадеев