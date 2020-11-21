По состоянию на утро 21 ноября в Украине официально подтвердили 612 665 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 14 580 больных.

Показатели заболеваемости в Украине:

заболело — 612 665 человек (+14 580)

выздоровели — 282 313 человек (+7 989)

летальных случаев — 10813 (+215)

проведения ПЦР-тестов — 4 154 333 (+71 949).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

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Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 57 807 случаев;

Винницкая область — 15 164 случая;

Волынская область — 21 131 случай;

Днепропетровская область — 27 544 случаи;

Донецкая область — 19 685 случаев;

Житомирская область — 25 664 случая;

Закарпатская область — 21 165 случаев;

Запорожская область — 23 035 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;

Киевская область — 29 380 случаев;

Кировоградская область — 4142 случая;

Луганская область — 5617 случаев;

Львовская область — 40 416 случаев;

Николаевская область — 14 607 случаев;

Одесская область — 36 727 случаев;

Полтавская область — 17 942 случая;

Ровенская область — 27 539 случаев;

Сумская область — 21 833 случая;

Тернопольская область — 25 259 случаев;

Харьковская область — 50 784 случая;

Херсонская область — 8 359 случаев;

Хмельницкая область — 25 820 случаев;

Черкасская область — 17 149 случаев;

Черновицкая область — 30 636 случаев;

Черниговская область — 13 955 случаев.

Коронавирус 20 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 20 ноября коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 14 575 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.