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Факты / Украина
Анастасія Дячкіна |

14 580 за сутки: в Украине очередной высокий показатель Covid-19

По состоянию на утро 21 ноября в Украине официально подтвердили 612 665 случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 14 580 больных.

Показатели заболеваемости в Украине:

  • заболело — 612 665 человек (+14 580)
  • выздоровели — 282 313 человек (+7 989)
  • летальных случаев — 10813 (+215)
  • проведения ПЦР-тестов — 4 154 333 (+71 949).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 57 807 случаев;
  • Винницкая область — 15 164 случая;
  • Волынская область — 21 131 случай;
  • Днепропетровская область — 27 544 случаи;
  • Донецкая область — 19 685 случаев;
  • Житомирская область — 25 664 случая;
  • Закарпатская область — 21 165 случаев;
  • Запорожская область — 23 035 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 31 305 случаев;
  • Киевская область — 29 380 случаев;
  • Кировоградская область — 4142 случая;
  • Луганская область — 5617 случаев;
  • Львовская область — 40 416 случаев;
  • Николаевская область — 14 607 случаев;
  • Одесская область — 36 727 случаев;
  • Полтавская область — 17 942 случая;
  • Ровенская область — 27 539 случаев;
  • Сумская область — 21 833 случая;
  • Тернопольская область — 25 259 случаев;
  • Харьковская область — 50 784 случая;
  • Херсонская область — 8 359 случаев;
  • Хмельницкая область — 25 820 случаев;
  • Черкасская область — 17 149 случаев;
  • Черновицкая область — 30 636 случаев;
  • Черниговская область — 13 955 случаев.

Коронавирус 20 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 20 ноября коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 14 575 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1391), Днепропетровской (1174), Киевской (1080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

Фото: Dreamstime

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