21 ноября в Украине традиционно отметили День Достоинства и Свободы.
В седьмую годовщину начала Майдана в Киеве прошли акции.
Днем на Аллее Героев Небесной сотни отслужили молебен по героям, которые храбро погибли за независимость Украины.
Читайте: Герои не умирают: Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших на Майдане
По информации общественной организации Семья Героев Небесной сотни, мероприятие посетили родственники погибших.
Присутствующие возложили цветы и почтили память погибших героев Украины.
Также в центре столицы состоялось шествие с участием родственников, друзей героев и неравнодушных украинцев.
История памятной даты
21 ноября в Украине — День Достоинства и Свободы.
К памятной дате Факты ICTV подготовили материал об истории этого дня, а также о значении событий на Майдане для современной Украины.
Подробнее о Дне Достоинства и Свободы читайте на нашем сайте.
Источник: ОО Семья Героев Небесной сотни
Фото: УНИАН