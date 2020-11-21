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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

День Достоинства и Свободы. Как Украина отметила годовщину начала Майдана

21 ноября в Украине традиционно отметили День Достоинства и Свободы.

В седьмую годовщину начала Майдана в Киеве прошли акции.

Днем на Аллее Героев Небесной сотни отслужили молебен по героям, которые храбро погибли за независимость Украины.

Читайте: Герои не умирают: Зеленский и Шмыгаль почтили память погибших на Майдане

По информации общественной организации Семья Героев Небесной сотни, мероприятие посетили родственники погибших.

  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
  • Акция - День Достоинства и Свободы
День Достоинства и Свободы. Как Украина отметила годовщину начала Майдана / 5 фотографий

Присутствующие возложили цветы и почтили память погибших героев Украины.

Также в центре столицы состоялось шествие с участием родственников, друзей героев и неравнодушных украинцев.

История памятной даты

21 ноября в Украине — День Достоинства и Свободы.

К памятной дате Факты ICTV подготовили материал об истории этого дня, а также о значении событий на Майдане для современной Украины.

Подробнее о Дне Достоинства и Свободы читайте на нашем сайте.

Источник: ОО Семья Героев Небесной сотни

Фото: УНИАН

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