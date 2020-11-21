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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Количество инфицированных уменьшится через две недели после карантина выходного дня — Степанов

Нужно минимум две недели (примерное время инкубационного периода), чтобы увидеть результаты карантина выходного дня.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил во время брифинга, что невозможно сразу после введения противоэпидемических ограничений уменьшить динамику количества инфицированных Covid-19.

— Сегодня с 00.00 вступил в силу карантин выходного дня. Прошлые выходные соблюдения карантина выходного дня было так себе. Для нас важно выполнить все правила именно карантина выходного дня, — отметил глава Минздрава.

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По словам министра, соблюдение всех противоэпидемических мероприятий — необходимо для здоровья.

— Мы можем стабилизировать ситуацию и остановить резкий рост. Когда у нас есть карантин выходного дня и работают исключительно продуктовые магазины и аптеки, — заявил Степанов.

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По словам главы Минздрава, украинцы должны проводить время с семьей дома.

— Мы рассчитываем на уменьшение количества заболевших. Невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение болезни, — сказал министр Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 ноября в Украине официально подтвердили 612 665 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки обнаружили еще 14 580 больных.

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