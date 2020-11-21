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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Самое главное про коронавирус: штрафы и карантин выходного дня

Коронавирус стремительно распространяется в Украине и мире. Главные новости про коронавирус — читайте в материале Фактов ICTV.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 ноября в Украине зафиксировано 14 580 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом (из них 610 детей и 590 медработников).

В период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины до 30 ноября 2020 года запрещается:

  • работа баров, ресторанов, кафе, кроме заказов на вынос;
  • торговых центров;
  • других развлекательных заведений, в частности спортзалов, кинотеатров и компьютерных клубов.

Работать могут только магазины с едой, заведения с заказами на вынос, аптеки, ветеринарные центры и банки.

Также сегодня вступил в силу закон, согласно которому в общественном месте украинцев без маски будут штрафовать от 170 до 255 грн.

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Коронавирус в мире

Россия сообщила о новом антирекорде, заявив о 24 822 новых случая заражения за последние сутки.

Польша также зафиксировала один из самых высоких антирекордов — ​​за минувшие сутки обнаружили 24 213 новых случая инфицирования Covid-19. Всего в мире зафиксировали 182 328 новых инфицированных.

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Греция ввела локдаун до конца ноября. Выходить из дома можно только по уважительным причинам: поездка на работу, посещение больницы или магазина. Перед выходом из дома нужно уведомить власть, отправив сообщение.

Во Франции до 1 декабря все развлекательные заведения закрыты, массовые мероприятия отменены. Закрытым организациям Макрон пообещал поддержку в виде €10 тыс. в месяц. Также запретили доставку еды, покупку алкоголя ночью и продажу блюд на вынос.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.

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