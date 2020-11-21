В Украине больничные койки для пациентов с Covid-19 заполнены более чем на 70% уже в двух областях. В среднем по стране заполнены 52% таких коек.

Наиболее загруженными являются больницы в Полтавской (73,9%) и Черкасской (70,2%) областях. В Киеве заняты 54,3% коек.

Министр здравоохранения Максима Степанов во время брифинга также добавил, что в стране насчитывается 25 493 койко-места с подключенным кислородом, свободных — 11 815.

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Всего в Украине введено уже 53 445 больничных коек для больных коронавирусом.

Ситуация с заполненностью койко-мест разнится по регионам. Минздрав оперативно решает проблемы с обеспечением кислородом медицинских учреждений.

Также в стране растет показатель заболеваемости Covid-19. По состоянию на 21 ноября показатель составляет 424,7 при норме 40.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 21 ноября в Украине официально подтвердили 612 665 ​​случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 14 580 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1342), г. Киев (1213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.