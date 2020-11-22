Выборы в Славянске: избиратели делают фото возле урн для голосования

В Славянске Донецкой области избиратели фотографируются возле ящиков с бюллетенями, участвуя в розыгрыше iPhone 12.

По правилам конкурса, который проводит местная общественная организация, жителям нужно принять участие в голосовании, сделать селфи возле ящиков и выложить их на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает.

Организаторы в объявлении уточнили, что фото нужно делать без бюллетеня.

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Участвуют в розыгрыше iPhone 12: в Славянске фотографируются возле урн для бюллетеней / 3 фотографии

Розыгрыш, главный приз которого iPhone 12, состоится 23 ноября. По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет. Возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

22 ноября в Украине проходит второй тур местных выборов. В 11 городах жители выбирают мэров. Список городов и кто баллотируется — можно прочитать в нашем материале.

Фото: Опора