Возле одесского рынка 7-й километр люди перекрыли трассу и угрожают голодовкой

Возле одесского промтоварного рынка 7-й километр в воскресенье, 22 ноября, люди перекрыли проезжую часть в знак протеста против карантина выходного дня.

Работники крупнейшего оптово-розничного промтоварного рынка в Европе требовали разрешить им работать, потому что контейнеры-магазины на рынке стоят под открытым небом.

Протестующие угрожали объявить голодовку, если к ним не приедут представители властей города и области.

На рынке и возле него правопорядок охраняют работники полиции.

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Сколько людей посещает рынок 7-й километр

На рынке, расположенном в пгт Авангард под Одессой, работают около 60 тыс. человек, в том числе в магазинах, павильонах, контейнерах и в помещениях складов.

Рынок посещают около 200 тыс. человек в день.

Карантин выходного дня

Правительство ввело карантин выходного дня до 30 ноября 2020 года.

Согласно новым правилам, в выходные дни запрещена торговая деятельность, исключая в магазинах, 60% торговой площади которых предназначены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами, ветпрепаратами и кормами.

Источник: Одесса медиа

Фото: Одесса медиа