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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Фотографирование бюллетеней — главная проблема голосования 22 ноября

На 7,5% избирательных участков в 11 городах Украины, где 22 ноября происходит второй тур выборов мэров, зафиксировано фотографирование избирателями своих бюллетеней.

По данным общественной сети Опора, это главное нарушение в ходе голосования с 12.00 до 16.00.

На втором месте — демонстрации избирателями заполненных бюллетеней (1,67%) и на третьем — выдача бюллетеня без паспорта (0,83%).

Читайте: Второй тур местных выборов 2020 проходит без серьезных нарушений — ЦИК

Фотографування бюлетенів

Фото: Опора

Второй тур местных выборов 2020

22 ноября в 11 украинских городах проходит второй тур местных выборов.

По состоянию на 16.00 явка избирателей предварительно составляет 22,5% (погрешность 1%).

Его результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

Источник: ОПОРА

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