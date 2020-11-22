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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

1 199 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 22 ноября зафиксировали 1 199 новых случаев коронавируса, всего заболело 59 006 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 123 киевлянина, за сутки 14 человек.

В то же время излечиться удалось 20 742 пациентам, за сутки 38.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели:

  • 696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 445 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 30 девочек от 14 дней до 17 лет и 28 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 70 медиков. В больницы столицы госпитализировали 85 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 228, в Днепровском — 162 и в Оболонском районе — 146 случаев.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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