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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

На выборах мэра Черкасс побеждает Бондаренко — экзитпол

В Черкассах во втором туре выборов городского головы предварительно побеждает действующий мэр Анатолий Бондаренко.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Во втором туре он борется за кресло мэра Черкасс с кандидатом от Голоса Виктором Евпаком.

По данным экзитпола на 20.00, за Бондаренко проголосовали 54,2%, за Евпака — 45,7% избирателей.

Вибори мера Черкас

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Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела экзит-пол второго тура выборов городского головы в Черкассах.

В день выборов опрошено 4 083 жителя Черкасс. Более 95 интервьюеров и контролеров работали на 42 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходе из избирательных участков.

Ожидаемая предельная ошибка — 1,45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн дизайн-эффекта.

Первый тур местных выборов 2020 в Черкассах

В Черкассах не удалось выбрать мэра в первом туре местных выборов 2020, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.

По официальным результатам, за действующего мэра Анатолия Бондаренко отдали голоса 37,6% избирателей, а за Виктора Евпака — 19,14%.

Второй тур назначен на 22 ноября. Его результаты должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

Фото: Dreamstime

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