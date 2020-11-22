PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Показатель держится на высоком уровне: в Украине 12 079 новых случаев Covid-19

22 ноября коронавирус подтвердили еще у 12 079 людей, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 624 744. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 286 917 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 4 604 человека. За сутки госпитализировали еще 1 134 пациента.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 10 951 больной, за сутки зафиксировали 138 новых летальных случаев.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (1 199), Днепропетровской (1 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Киев — 59 006 случаев;
  • Винницкая область — 15 314 случаев;
  • Волынская область — 21 456 случаев;
  • Днепропетровская область — 28 561 случай;
  • Донецкая область — 20 026 случаев;
  • Житомирская область — 26 154 случая;
  • Закарпатская область — 21 368 случаев;
  • Запорожская область — 23 800 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;
  • Киевская область — 30 342 случая;
  • Кировоградская область — 4258 случаев;
  • Луганская область — 5 666 случаев;
  • Львовская область — 40 879 случаев;
  • Николаевская область — 14 957 случаев;
  • Одесская область — 37 365 случаев;
  • Полтавская область — 18 243 случая;
  • Ровенская область — 27 912 случаев;
  • Сумская область — 22 612 случаев;
  • Тернопольская область — 25 566 случаев;
  • Харьковская область — 51 398 случаев;
  • Херсонская область — 8 549 случаев;
  • Хмельницкая область — 26 227 случаев;
  • Черкасская область — 17 748 случаев;
  • Черновицкая область — 31 034 случая;
  • Черниговская область — 14 444 случая.

Для сравнения, 21 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 14 580 человек. Общее количество инфицированных составляло 612 665 больных.

От Covid-19 18 ноября умерли 215 человек, выздоровели за сутки 7 989  больных.

Больше всего случаев обнаружили в Днепропетровской (1 342) области, Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка