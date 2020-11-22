22 ноября коронавирус подтвердили еще у 12 079 людей, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 624 744. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 286 917 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 4 604 человека. За сутки госпитализировали еще 1 134 пациента.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 10 951 больной, за сутки зафиксировали 138 новых летальных случаев.
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (1 199), Днепропетровской (1 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Киев — 59 006 случаев;
- Винницкая область — 15 314 случаев;
- Волынская область — 21 456 случаев;
- Днепропетровская область — 28 561 случай;
- Донецкая область — 20 026 случаев;
- Житомирская область — 26 154 случая;
- Закарпатская область — 21 368 случаев;
- Запорожская область — 23 800 случаев;
- Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;
- Киевская область — 30 342 случая;
- Кировоградская область — 4258 случаев;
- Луганская область — 5 666 случаев;
- Львовская область — 40 879 случаев;
- Николаевская область — 14 957 случаев;
- Одесская область — 37 365 случаев;
- Полтавская область — 18 243 случая;
- Ровенская область — 27 912 случаев;
- Сумская область — 22 612 случаев;
- Тернопольская область — 25 566 случаев;
- Харьковская область — 51 398 случаев;
- Херсонская область — 8 549 случаев;
- Хмельницкая область — 26 227 случаев;
- Черкасская область — 17 748 случаев;
- Черновицкая область — 31 034 случая;
- Черниговская область — 14 444 случая.
Для сравнения, 21 ноября коронавирусом в Украине за сутки заболели 14 580 человек. Общее количество инфицированных составляло 612 665 больных.
От Covid-19 18 ноября умерли 215 человек, выздоровели за сутки 7 989 больных.
Больше всего случаев обнаружили в Днепропетровской (1 342) области, Киеве (1 213), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях.