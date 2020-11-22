В Дрогобыч, где выбирают мэра, прибыли около ста “журналистов” — Опора

В центр Дрогобыча, где во втором туре местных выборов голосуют за мэра, на автобусах привезли около ста молодых людей.

Мужчины представились журналистами и показали удостоверения издания Новая пора, которое зарегистрировано в Запорожской области, сообщили наблюдатели Опоры.

По словам молодых людей, они приехали в Дрогобыч, чтобы охранять избирательные участки.

Представители Новой поры уже пытались попасть в помещения участковых избирательных комиссий №461735 (Стебник) и №461718 (Дрогобыч), но главы комиссий и правоохранители не дали им этого сделать.

У одного из “журналистов” удостоверение было без печати, а другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой.

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Второй тур выборов в Дрогобыче

В Дрогобыче во Львовской области во втором туре местных выборов 2020 года за кресло мэра борются действующий мэр Тарас Кучма (самовыдвиженец) и генеральный директор ООО Брати Андрей Веселый (самовыдвиженец).