Полиция Днепра в день повторного голосования по выборам мэра города получила 108 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

По результатам их рассмотрения открыто три уголовных производства.

В частности, два дела — по ч.1 и ч. 3 ст. 158-3 УКУ (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации).

В первом случае расследуются обстоятельства исчезновения печати избирательной комиссии на участке в Амур-Нижнеднепровском районе, во втором – подписание протокола о подсчете голосов до его окончательного заполнения (на участке в Новокодацком районе).

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Кроме того, полиция проверяет информацию о ярмарках с агитацией за одного из кандидатов на должность городского головы (ч. 2 ст. 160 УКУ — Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму).

Выборы мэра Днепра

В Днепре 22 ноября проходит второй тур выборов мэра, в котором участвуют действующий глава города Борис Филатов (партия Пропозиція) и Загид Краснов (партия Гражданская сила).