По состоянию на 12.00 явка во втором туре местных виборов составляет 9,7% (погрешность 0,5%).

Такие данные обнародовала председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская.

Она отметила, что в это время 25 октября явка была 13,5%, а во время повторного голосования в семи городах в минувшее воскресенье, 15 ноября, явка составила 8,6%. Поэтому избиратели голосуют немного активнее.

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22 ноября в 11 украинских городах проходит второй тур местных выборов.

В ЦИК сообщили, что серьезных системных нарушений, по которым результаты второго тура местных выборов 2020 можно было бы поставить под сомнение, не зафиксировано.

Голосование проходит в условиях карантина, поэтому избирателям должны измерять температуру перед входом на участок, проконтролировать соблюдение дистнции и организовать отдельные кабинки для людей с симптомами вирусного заболевания.