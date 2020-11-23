Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook направляется в Черное море для осуществления патрулирования.

В января 2019 года он уже заходил в Черное море, сообщили в командовании Шестого флота ВМС США.

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— USS Donald Cook DDG 75 начал свой транзит через пролив в Черное море, является 7-м вместе, когда военный корабль ВМС США находится в Черноморском регионе. Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО Турции, Украины, Болгарии, Румынии и Грузии, — говорится в сообщении.

BREAKING: ???????? #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners ???????? ???????? ???????? ???????? ????????!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020

Санкции против России

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию об осуждении отравления врага Кремля Алексея Навального в России Новичком.

В связи с нападением на Навального 371 конгрессмен высказался за необходимость введения новых санкций против России, если расследование докажет причастность российских чиновников к преступлению.

Источник: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet