Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook направляется в Черное море для осуществления патрулирования.

В января 2019 года он уже заходил в Черное море, сообщили в командовании Шестого флота ВМС США.

Читайте: США выделили $2 млн на программу для переселенцев в Украине

BREAKING: ???????? #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners ???????? ???????? ???????? ???????? ????????!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020