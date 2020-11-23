PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 23 ноября

Курс доллара по состоянию на 23 ноября продолжает дорожать. Вырос в цене после выходных и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,35 грн, что на 10 копеек больше, чем 20 ноября.

Евро подорожал на 19 копеек — с 33,43 грн/1€ до 33,62 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

Читайте: Украинцы начали делать больше вкладов в долларах — в НБУ назвали причину

Курс валют в Украине от НБУ на 23.11:

  • $1 — 28,35 грн;
  • €1 — 33,62 грн;
  • 1 польский злотый — 7,53 грн;
  • 10 российских рублей — 3,72 грн.

Курс валют НБУ на 23 ноября 2020 в Украине

Курс доллара в 2021 году

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что до конца года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/1$, а среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

По его словам, сейчас Нацбанк владеет достаточными резервами, чтобы, выходя с интервенциями на валютный рынок, устанавливать адекватный курс.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх