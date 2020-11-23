Курс валют НБУ на 23 ноября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 23 ноября продолжает дорожать. Вырос в цене после выходных и евро.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,35 грн, что на 10 копеек больше, чем 20 ноября.

Евро подорожал на 19 копеек — с 33,43 грн/1€ до 33,62 грн/1€. Стоимость российского рубля и польского злотого осталась почти на том же уровне.

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Курс валют в Украине от НБУ на 23.11:

$1 — 28,35 грн;

€1 — 33,62 грн;

1 польский злотый — 7,53 грн;

10 российских рублей — 3,72 грн.

Курс доллара в 2021 году

Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что до конца года стоимость валюты будет колебаться на уровне 29-29,1 грн/1$, а среднегодовой курс доллара в 2021 году составит 29,2-29,3 грн/1$.

По его словам, сейчас Нацбанк владеет достаточными резервами, чтобы, выходя с интервенциями на валютный рынок, устанавливать адекватный курс.