На выборах мэра Днепра побеждает действующий градоначальник Борис Филатов.
Такие предварительные результаты второго тура местных выборов 2020, которые прошли в городе 22 ноября, озвучили в центре Socis.
По их данным, Бориса Филатова поддержали 78,75% жителей города, которые голосовали. Его оппонента, Загида Краснова, — 18,25%.
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В то же время около 3% избирателей испортили бюллетени, не отдав свои голоса ни за одного из кандидатов.
Местные выборы в Днепре
Во время проведения выборов мэра Днепра возле одного из избирательных участков города произошла стрельба.
Местная полиция провела план-перехват и разыскала автомобиль, похожий на тот, в котором уехали злоумышленники, открывшие огонь.
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Источник: Socis
Фото: Днепровский горсовет