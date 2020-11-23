На выборах мэра Днепра побеждает действующий градоначальник Борис Филатов.

Такие предварительные результаты второго тура местных выборов 2020, которые прошли в городе 22 ноября, озвучили в центре Socis.

По их данным, Бориса Филатова поддержали 78,75% жителей города, которые голосовали. Его оппонента, Загида Краснова, — 18,25%.

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В то же время около 3% избирателей испортили бюллетени, не отдав свои голоса ни за одного из кандидатов.

Местные выборы в Днепре

Во время проведения выборов мэра Днепра возле одного из избирательных участков города произошла стрельба.

Местная полиция провела план-перехват и разыскала автомобиль, похожий на тот, в котором уехали злоумышленники, открывшие огонь.

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Источник: Socis

Фото: Днепровский горсовет