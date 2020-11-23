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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

Количество больных уменьшается: за сутки 10 945 новых случаев коронавируса

По состоянию на 23 ноября по статистике коронавируса в Украине обнаружили 10 945 новых случаев. Всего за все время пандемии заболели 635 689 украинцев.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умерло 11 075 больных, за сутки — 124 человека. Выздоровели 291 060 человек, за последние сутки 4 143 гражданина Украины. Госпитализированы 1 165 пациентов.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-2019

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 60 218 случаев;
  • Винницкая область — 15 476 случаев;
  • Волынская область — 21 864 случая;
  • Днепропетровская область — 29 654 случаи;
  • Донецкая область — 20 262 случаи;
  • Житомирская область — 26 966 случаев;
  • Закарпатская область — 21 538 случаев;
  • Запорожская область — 24 442 случая;
  • Ивано-Франковская область — 32 296 случаев;
  • Киевская область — 31 212 случаев;
  • Кировоградская область — 4 358 случаев;
  • Луганская область — 5 679 случаев;
  • Львовская область — 41 279 случаев;
  • Николаевская область — 15 320 случаев;
  • Одесская область — 37 901 случаев;
  • Полтавская область — 18 557 случаев;
  • Ровенская область — 28 194 случая;
  • Сумская область — 23 167 случая;
  • Тернопольская область — 25 813 случаев;
  • Харьковская область — 51 637 случаев;
  • Херсонская область — 8 704 случая;
  • Хмельницкая область — 26 430 случаев;
  • Черкасская область — 18 292 случая;
  • Черновицкая область — 31 369 случаев;
  • Черниговская область — 15 061 случай.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Коронавирус в Украине 23 ноября 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус 22 ноября

22 ноября в Украине было выявлено 12 079 новых случаев коронавируса. Полностью преодолели болезнь и выздоровели 286 917 украинцев, за сутки — 4 604 человека. За сутки госпитализировали еще 1 134 пациентов.

Умерли 10 951 человек, за сутки зафиксировали 138 новых летальных случаев.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (1 199), Днепропетровской (1 017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

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