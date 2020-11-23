Киев не будет проводить массовое тестирование людей на Covid-19 по примеру Словакии. Сейчас показатель тестирования в столице и так самый высокий во всей Украине.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга.

— Давайте начнем с того, что ни одна крупная страна не делает массовое тестирование своих граждан. Это слишком сложно и технически и логистически. Лаборатории не успеют за короткое время обработать очень большое количество тестов. Бесплатные тесты в государственных медицинских учреждениях делают пациентам с подозрением на Covid-19 только по рекомендации врача, — подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что количество тестирований в Киеве составляет более 350 тестов на 100 тыс. населения.

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В коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали почти 227 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР.

Состоянию на 23 ноября коронавирус в Киеве подтвердили у 60 218 человек, за сутки их количество увеличилось еще на 1 212 больных.

За период пандемии от осложнений умерло 1 143 киевлянина, за сутки 20 человек.

В то же время излечиться удалось 20 744 пациентам, за сутки — двум жителям Киева.