Сработал ли карантин выходного дня и его эффективность можно будет оценить до 1 декабря.

Такой прогноз в эфире одного из телеканалов озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Согласно расчетам, мы хотим увидеть эффект от карантина выходного дня ближе к 1 декабря, удалось ли сдержать рост заболеваемости или нет, — объяснил он.

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Кроме того, Максим Степанов отметил, что по сравнению с выходными 14-15 ноября, в прошлую субботу и воскресенье украинцы лучше придерживались карантина.

Между тем, 23 ноября количество больных Covid-19 несколько уменьшилось. Коронавирус в Украине подтвердили еще у 10 945 пациентов, общее количество инфицированных составляет 635 689.

С начала пандемии выздоровели 291 060 больных, умерли — 11 075.