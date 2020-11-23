Лидер знаменитой белорусской группы выехал в Украину

Лидер белорусской группы Стары Ольса, исполняющей средневековую белорусскую музыку, Дмитрий Сосновский бежал от преследований в Украину.
О том, что он уже в Киеве, “у друзей и в безопасности”, музыкант сообщил на своей странице в Facebook.
В своей сообщении Дмитрий Сосновский поблагодарил за помощь в переезде разным людям, в частности иностранцам: Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса и Антону из Техаса.
Почему Сосновский уехал из Беларуси
13 ноября 2020 года Сосновский участвовал в акции в Клецке, посвященной памяти Романа Бондаренко, погибшего после избиения белорусским силовиками.
Во время демонстрации музыканта задержали и выписали штраф.
Впоследствии лидер группы Стары Ольса узнал, что в Минске его ищут неизвестные и собираются выломать дверь его квартиры.
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Пленные режима Лукашенко
Более трех месяцев продолжаются протесты в Беларуси против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
Белорусская оппозиция оказалась фактически обезглавленной: из семи членов президиума Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской на свободе в Минске осталась только писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
Фото: TUT.by