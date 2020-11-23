Врач о ситуации в Черновцах: Пациент умирает и через 30 минут ложится новый

Реанимационное отделение областной больницы в Черновцах заполнено пациентами с Covid-19.
Об этом рассказал врач-анестезиолог Андрей Аносов и добавил, что сейчас в реанимации лежат 20 тяжелых больных, хотя в отделение, как правило, можно положить одновременно только 12.
Даже в коридорах медучреждения люди ждут, чтобы их разместили в реанимационном отделении, подчеркнул Аносов.
— Печально об этом говорить, но через 30 минут после смерти предыдущего пациента успевают кровать заправить, перестелить, и поступает сразу новый, — рассказал врач.
Еще хуже ситуация в небольшой больнице в одном из самых горных районов, где часто отключают электричество.
— За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя цепляются, требуют дать кислород, дать свет. Это ночью. Можно сойти с ума, — заявил он.
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Работа в больницах Одессы во время эпидемии коронавируса также приводит к ежедневному психологическому и физическому истощению медиков.
В большинстве больниц города до сих пор нет кислородных станций, из-за чего врачи ежедневно вручную меняют баллоны с кислородом.