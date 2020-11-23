Временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет назвал аргументы для введения школьного обучения в Украине с пяти лет.

По его мнению, это обеспечит преемственность дошкольного и начального звеньев образования. Кроме того, чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем успешнее этот ребенок становится во взрослой жизни.

Еще одним аргументом является то, что современные дети развиваются гораздо быстрее, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития информационных технологий.

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Глава МОН отметил, что 5-летние и 6-летние дети требуют разных подходов и компетенций по форме и продолжительности обучения и добавил, что готов искать возможности и поддержку для этого.

Вместе с тем Сергей Шкарлет напомнил, что окончание школы в 18-19 лет (при условии 12-ти классов) не является ключевым аргументом в дискуссии по организации 12-летнего школьного обучения, начиная с пяти лет.

Накануне министр уже уверял, что Украина не откажется от 12-летки в школах, поскольку это общеевропейская практика, к которой должны привыкнуть и украинцы.

Однако сначала небходимо разработать решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов и родителей.

Источник: Сергей Шкарлет