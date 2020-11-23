Будто после тренировки: глава патрульной полиции испытал на себе электрошокер

В руководителя департамента патрульной полиции Украины Евгения Жукова выстрелили из электрошокера, чтобы продемонстрировать действие прибора.

Видео, на котором Жуков на себе испытал электрошокер Taser Х2, появилось на Youtube-канале патрульной полиции Украины.

Правоохранители, которые применят прибор, смогут обездвижить правонарушителя, не причинив ему вреда для здоровья, объяснил руководитель патрульной полиции.

— Это было довольно неприятно, мои мышцы максимально сократились, но я все время был в сознании и мог свободно дышать. Как только Taser выключился, неприятные ощущения прошли. Сейчас я чувствую себя, как после изнурительной тренировки и точно не готов вступать в бой, — рассказал Жуков.

Электрошокер Taser Х2 одобрили эксперты Министерства здравоохранения.

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Против кого могут применять электрошокер

11 ноября Кабинет министров предложил расширить права полицейских на применение электрошокера.

Почувствовать на себе разряд рискуют граждане, совершившие любое правонарушение и оказывающие физическое сопротивление полицейскому. Или те злоумышленники, которые пытаются убежать.

Также выстрелить из электрошокера полицейские имеют право в вооруженных граждан, которые угрожают открыть огонь в правоохранителя или гражданского.