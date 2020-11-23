Чтобы узнать самое главное среди новостей о коронавирусе за сегодня, 23 ноября, достаточно за одну минуту прочитать этот материал.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Среди позитивных новостей стало выздоровление от коронавируса президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Также отрицательный тест получил глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Впрочем, коронавирус продолжает наступать, в частности в Киеве, где за минувшие сутки зафиксировали 1 212 новых случаев инфицирования.

Кроме того, за сутки было госпитализировано рекордное число киевлян с Covid-19 — 112 больных.

Также стало известно, что в Конго умер украинский миротворец, который лечился от коронавируса.

Загруженность койко-мест пациентами с коронавирусом в Украине по состоянию на утро 23 ноября составляет 52%, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Читайте: Количество больных уменьшается: за сутки 10 945 новых случаев коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире

В Германии правительство готовится к усилению и продолжению противоэпидемических ограничений, ведь в стране до сих пор не смогли снизить темпы распространения коронавируса до запланированного уровня.

В Испании, где ситуация с коронавирусом одна из худших в Европе, планируют начать вакцинировать людей от Covid-19 уже в январе 2021 года.

В то же время в Великобритании надеются, что вакцинация стартует уже в следующем месяце.

Ученые Оксфордского университета, работающие над вакциной вместе с фармацевтической компанией AstraZeneca, заявили, что их препарат может предотвратить инфицирование Covid-19 у 70% людей.

Лидеры стран G20 пообещали гарантировать равный доступ всех стран к вакцине против коронавируса.

Пока мир самоизолировался, в Нью-Йорке 7 тыс. хасидов тайно собрались в помещении синагоги для празднования свадьбы.

Подробную статистику коронавируса в мире можно найти в материале Фактов ICTV.