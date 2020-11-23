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Факты / Украина / Политика
Анастасія Дячкіна |

Чувствует себя хорошо: Арахамия получил отрицательный тест на Covid-19

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия получил отрицательный результат теста на коронавирус, чувствует себя хорошо.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

— Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат, — рассказала она.

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20 ноября Палийчук сообщила, что Арахамия сдал два теста на Covid-19. Первый показал положительный результат, второй – отрицательный.

Из-за этого лидер фракции ушел на самоизоляцию, работал дистанционно и ждал результатов еще одного тестирования.

Коронавирусом также заболел глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, а также вице-спикер Руслан Стефанчук.

Источник: Интерфакс-Украина

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