Коронавирус подтвердился у у 63-летнего председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.
– Против своей воли стал членом клуба Covid-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь, – написал он соцсети.
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Проти своєї волі став членом клубу COVID-19.
Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат.
İrademe karşı COVID-19 kulübüne üye oldum.
Опубликовано Рефатом Чубаровым Понедельник, 23 ноября 2020 г.
Коронавирус у Зеленского
23 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак выздоровели после коронавируса.
Глава государства с сегодняшнего дня работает в обычном режиме.
Положительный тест на коронавирус он получил 9 ноября. И все это время президент находился на лечении в Феофании.