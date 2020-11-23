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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Стал членом клуба Covid-19: Чубаров заразился коронавирусом

Коронавирус подтвердился у у 63-летнего председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

– Против своей воли стал членом клуба Covid-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь, – написал он соцсети.

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Проти своєї волі став членом клубу COVID-19.
Тепер завдання за допомогою Всевишнього покинути цей клуб без втрат.

İrademe karşı COVID-19 kulübüne üye oldum.

Опубликовано Рефатом Чубаровым Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Коронавирус у Зеленского

23 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак выздоровели после коронавируса.

Глава государства с сегодняшнего дня работает в обычном режиме.

Положительный тест на коронавирус он получил 9 ноября. И все это время президент находился на лечении в Феофании.

Фото: Getty Images

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