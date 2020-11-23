Коронавирус подтвердился у у 63-летнего председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

– Против своей воли стал членом клуба Covid-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь, – написал он соцсети.

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