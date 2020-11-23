В Конго от коронавируса умер украинский миротворец

В Конго умер украинский миротворец, который лечился от коронавируса.

Всего в ВСУ подтвердили 51 новый случай заболевания Covid-19, количество летальных случаев достигло 26, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

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16 ноября состояние здоровья украинского миротворца ухудшилось, его направили на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня в городе Гома.

В дальнейшем перевели в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии госпиталя ООН в городе Найроби, что в Кении.

✍Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення… Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Понеділок, 23 листопада 2020 р.

Всего в ВСУ на коронавирус болеет 2 882 человека. За время пандемии выздоровели 6 159 человек. На изоляции находится 394 военных.

Коронавирус в Украине

23 ноября в Украине обнаружили 10 945 новых случаев Covid-19. Всего за все время пандемии заболели 635 689 украинцев.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умерло за сутки — 124 человека, выздоровело 4 143 украинца.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Источник: Медицинские силы ВСУ