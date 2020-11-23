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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

В Киеве на карантин перевели четыре школы и восемь детских садов

По состоянию на 23 ноября в Киеве из-за пандемии коронавируса прекратили работать восемь школ и четыре учреждения дошкольного образования. Об этом во время брифинга сообщил мер столицы Виталий Кличко.

Для безопасности воспитанников и учителей пока более 1 тыс. классов проходят обучение дистанционно, кроме того, на дистанционку перевели 176 групп детских садов.

— Сейчас в Киеве заразились 1 166 учеников, коронавирус также диагностировали у 790 работников учебных заведений.

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По словам Виталия Кличко, детские сады, которые функционируют сейчас, заполнены почти на половину.

Ситуация с распространением коронавируса в Киеве

23 ноября стало известно о 1 212 новых случаях Covid-19 в столице. За весь период заболело 60 218 киевлян.

Зарегистрировано 1 143 летальных случаев, за последние сутки от осложнений умерло 20 пациентов.

Фото: Dreamstime

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