В Киеве за сутки госпитализировали 112 пациентов с коронавирусом.

Об этом во время брифинга 23 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Впервые в Киеве такое количество госпитализированных. В больницы столицы попали 112 пациентов, другие лечатся дома, — уточнил Виталий Кличко.

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По его словам, в больницах сейчас находятся 2 069 пациентов, 29 из них — дети. В тяжелом состоянии — 827 человек.

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Коронавирус в Киеве

23 ноября в Киеве зафиксировали 1 212 новых случаев коронавируса, за время пандемии вирус подтвердили у 60 218 человек.

В общем болезнь унесла жизни 1 142 киевлян. В то же время выздороветь удалось 20 744 пациентам.

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