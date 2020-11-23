В Киеве за сутки госпитализировали 112 пациентов с коронавирусом.
Об этом во время брифинга 23 ноября сообщил мэр города Виталий Кличко.
— Впервые в Киеве такое количество госпитализированных. В больницы столицы попали 112 пациентов, другие лечатся дома, — уточнил Виталий Кличко.
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По его словам, в больницах сейчас находятся 2 069 пациентов, 29 из них — дети. В тяжелом состоянии — 827 человек.
Коронавирус в Киеве
23 ноября в Киеве зафиксировали 1 212 новых случаев коронавируса, за время пандемии вирус подтвердили у 60 218 человек.
В общем болезнь унесла жизни 1 142 киевлян. В то же время выздороветь удалось 20 744 пациентам.
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