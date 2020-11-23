В Украине хотят ввести электронный рецепт на антибиотики. В ближайшее время это должно позволить 9 тыс. аптек выписывать рецепт на более 1 тыс. наименований препаратов.

Об инициативе во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко. По его мнению, это позволит Минздраву обеспечить рациональный отпуск и использование противомикробных лекарственных средств.

— Мы понимаем, что значительное количество аптек не имеет такой возможности. Таким учреждениям оставят возможность использовать бумажные рецепты, — объяснил он.

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По словам Игоря Иващенко, система должна заработать к концу 2021 года. Чтобы получить электронный рецепт на антибиотик, пациенту нужно будет обратиться к семейному врачу. После этого он получит СМС с номером электронного рецепта.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже сообщал, что в Украине антибиотики будут отпускать только по рецепту.

Причиной этого является неконтролируемая продажа рецептурных лекарственных средств из аптек, что приводит к распространению самолечения.