Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что загруженность коек пациентов с коронавируса по состоянию на утро 23 ноября составила 52%.

Всего для инфицированных Covid-19 выделено 53,445 тыс. коек, пока занято 27 792 тыс.

— Мы продолжаем вводить кровати и можем увеличить максимально почти до 90 тыс. (50% от всех коек), — сказал глава Минздрава.

Также министр отметил, что 25,996 тыс. коек обеспечено кислородом, в целом по стране 12,168 тыс. мест в больницах, которые обеспечены кислородными баллонами, свободны.

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Однако, по словам Степанова, напряженная ситуация в Киеве, Черкасской и Харьковской областях.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 ноября по статистике коронавируса в Украине обнаружили 10 945 новых случаев. Всего за все время пандемии заболели 635 689 украинцев.

За последние сутки выздоровели 4 143 человека, умерло — 124.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 212), Днепропетровской (1 093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.