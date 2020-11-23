Выборы в Ужгороде — победил Богдан Андриив

В Ужгороде Закарпатской области во втором туре выборов городского головы победил действующий мэр Богдан Андреев.

Андреев в получил 12 869 голосов (51,01%) голосов, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Его оппонент от партии Слуга народа Виктор Щадей получил 11 452 голосов избирателей (45,4%).

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Явка Ужгороде 22 ноября составила почти 28%.

В первом туре Андреев лидировал с поддержкой 25,4% избирателей по сравнению с 17,93% голосов по Щадея.

Местные выборы 22 ноября

Второй тур выборов городских голов состоялся 22 ноября в 11 городах Украины.

Мэров избирали жители областных центров Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород и райцентров Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).