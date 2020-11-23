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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Богданова |

Как не заболеть коронавирусом — советы Комаровского

Украинский врач-педиатр и автор книг о здоровье Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы не заболеть коронавирусом.

Заразится ли человек коронавирусом зависит от двух факторов: с каким количеством вируса он столкнулся и в каком состоянии организм. Поэтому, чтобы подкрепить иммунитет и предупредить сложное течение болезни, нужно соблюдать такие правила:

  • находиться в помещении с прохладным воздухом;
  • следить за влажностью воздуха, нормальные показатели — 40-60%;
  • употреблять достаточное количество жидкости;
  • следить за состоянием слизистых оболочек.

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— Если вы 15 минут находитесь в помещении, где нет вентиляции и высокая концентрация вирусов, то ничто не поможет. Ваша иммунная система не сработает. Вы можете килограммами употреблять витамины или цинк — ничего не поможет.

В ВОЗ объяснили, чем грозит употребление антибиотиков для профилактики

Специалисты Всемирной организации здравоохранения предостерегают от употребления антибиотиков для профилактики коронавируса. По их словам, организм может привыкать к таким препаратам.

А когда антибиотики действительно понадобятся, они не будут давать никакого эффекта.

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