Ермак преодолел коронавирус

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил отрицательный результат теста на коронавируса.
Об этом он написал у себя в Facebook.
— Коронавируса нет — тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мэрам безопасности. Здоровья вам и вашим близким, — написал он.
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9 ноября Ермак сообщил, что заразился коронавирусом. Он лечился в больнице Феофания.
Коронавірус позаду — тест показав негативний результат.
Приступаю до роботи у звичайному режимі.
Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки.
Здоров’я вам і вашим близьким!
Опубліковано Андрієм Єрмаком Понеділок, 23 листопада 2020 р.
Коронавирус у Зеленского
Неделя президент Владимир Зеленский находится в Феофании из-за заболевания коронавирус.
Он записал обращение к Украинской, во время которого поблагодарил граждан за поддержку.
Лечение Зеленского от коронавируса проходит в Феофании.
Источник: Андрей Ермак