Ермак преодолел коронавирус

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что получил отрицательный результат теста на коронавируса.

Об этом он написал у себя в Facebook.

— Коронавируса нет — тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мэрам безопасности. Здоровья вам и вашим близким, — написал он.

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9 ноября Ермак сообщил, что заразился коронавирусом. Он лечился в больнице Феофания.

Коронавірус позаду — тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі.

Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки.

Здоров’я вам і вашим близьким! Опубліковано Андрієм Єрмаком Понеділок, 23 листопада 2020 р.

Коронавирус у Зеленского

Неделя президент Владимир Зеленский находится в Феофании из-за заболевания коронавирус.

Он записал обращение к Украинской, во время которого поблагодарил граждан за поддержку.

Лечение Зеленского от коронавируса проходит в Феофании.

Источник: Андрей Ермак