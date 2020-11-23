Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса.

— У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус, — сообщил глава государства.

Он добавил, что с сегодняшнего дня вышел на работу в обычном режиме.

— Мы должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас есть медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду, — подчеркнул Зеленский.

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Коронавирус у Зеленского

9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.

На лечение президент отправился в больницу в Феофании. Ему предоставили стандартный лечебный пакет, который стоит 7,8 тыс. грн.

Сюда входит врачебное наблюдение, диагностические процедуры и использование клинических препаратов.