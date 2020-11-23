Президент Украины Владимир Зеленский предлагает восстановить программы поддержки экономики и приступить к созданию новых. Он отметил, что новые карантинные меры положительно влияют на динамику заболеваемости.

Об этом Зеленский заявил во время совещания по предотвращению распространения Covid-19. Он отметил, что пандемия негативно влияет на экономику мира и Украины, и важно именно сейчас помочь как можно большему количеству людей.

— Важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь людям, — сказал Зеленский.

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По словам президента, страна должна сделать все, чтобы избежать локдауна. Он утверждает, что пока прогнозируемый рост заболеваемости удается сдерживать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также сообщил, что на прошлой неделе правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей. На этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства доработает показатели отраслей, которые больше всего пострадали из-за карантина.

Сколько потеряла креативная индустрия из-за карантина

Из-за введенных карантинных мер в Украине креативная индустрия потеряла $3 млрд, что составляет 2% ВВП. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко убежден, что сфокусироваться нужно на развитии и грантах для институциональной поддержки креативных индустрий.