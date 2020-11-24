Евроконтроль одобрил присоединение Украины к Совместной системе маршрутных сборов 24 ноября. Это позволит внедрить европейскую систему формирования и взимания платы за аэронавигационные услуги.

Решение приняли в Брюсселе во время заседания расширенного комитета Евроконтроля по вопросам маршрутных сборов. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что это еще раз подчеркивает евроинтеграцию Украины во всех направлениях.

— В очередной раз подтверждено полное соответствие базы расходов и ставок платы за аэронавигационные услуги Украэроруха принципам Евроконтроля, — отметили в министерстве.

Читайте: Новую 518-метровую эстакаду построили в обход Полтавы — Криклий

По словам ведомства, основные преимущества для Украэроруха — это ежегодное перечисление ставок платы за аэронавигационное обслуживание и установка актуальных ставок 1 января ежегодно, чтобы покрыть расходы на обеспечение услуг.

Утверждение двух отдельных ставок маршрутных сборов для воздушного пространства над Украиной и в международном воздушном пространстве над открытым морем может привлекать дополнительный транзитный трафик над Черным морем.

Украина стала членом Евроконтроля еще в 2004 году. 24 ноября процесс присоединения к Совместной системе маршрутных сборов завершился.

Тяжелое положение Украэроруха

В условиях карантина национальный провайдер аэронавигационного обслуживания функционировал, чтобы сохранить критически необходимую инфраструктуру и высококвалифицированных работников.

Из-за коронавируса полеты в украинском небе возобновляються медленно. По словам Криклия, в июне Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 4 584 рейса — это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года. Объемы транзитных полетов остаются критически низкими.