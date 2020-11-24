Черновчанам выплатят по 1 тыс. грн перед вторым туром выборов мэра

Черновицкий городской совет решил выделить одноразовую помощь пенсионерам и малообеспеченным жителям города в сумме 1 тыс. грн в связи с пандемией коронавируса перед вторым туром местных выборов.

Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

В горсовете отметили, что средства будут выдавать по заявлениям жителей Черновцов, которые оказались в беде и которым нужна финансовая поддержка, чтобы максимально упростить порядок выплат.

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Для реализации этого проекта депутаты внесли изменения и дополнения в программу Защита на 2019-2021 годы. Денежную выплату черновчане смогут получить до конца 2020 года.

В Черновицком городском совете также отметили, что инициатором проекта решения выступил один из действующих депутатов, который вышел во второй тур выборов.

Второй тур местных выборов в Черновцах

Черновицкая ТИК 12 ноября объявила результаты выборов, согласно которым во втором туре местных выборов встретятся кандидат от Единой Альтернативы Роман Кличук и кандидат от Команды Михайлишина Виталий Михайлишин.

Повторное голосование назначено на 29 ноября.

Источник: КИУ