Курс валют НБУ на 24 ноября 2020 в Украине

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 24 ноября, НБУ установил курс 28,36 грн/1$.

Повышение цены на евро, по курсу на 4 ноября, зафиксировалось на 33,75 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 24.11:

$1 — 28,36 грн;

€1 — 33,75 грн;

1 польский злотый — 7,54 грн;

10 российских рублей — 3,73 грн.

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.