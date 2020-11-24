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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар стабилен, евро подорожал: курс валют на 24 ноября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 24 ноября, НБУ установил курс 28,36 грн/1$.

Повышение цены на евро, по курсу на 4 ноября, зафиксировалось на 33,75 грн/1€.

Читайте: Ситуация напряженная: сколько будет стоить доллар в ноябре

Курс валют в Украине от НБУ на 24.11:

  • $1 — 28,36 грн;
  • €1 — 33,75 грн;
  • 1 польский злотый — 7,54 грн;
  • 10 российских рублей — 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 24 ноября 2020 в Украине

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.

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