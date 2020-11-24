В Украине через одну-две недели ожидается мощная эпидемическая волна, а пик заболеваемости Covid-19 придется на январь-февраль.

Такой прогноз озвучил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

По его мнению, с этой эпидемической волной не сможет справиться никакая система, тем более в Украине.

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– С этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад – надеемся, к марту-апрелю, – отметил он.

В то же время эту волну можно сбить уже в декабре – при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий, считает Славуцкий.

Почти 95 тыс. новых случаев коронавируса до конца недели

Ученые НАН Украины прогнозируют, что до конца недели могут зафиксировать почти 95 тыс. новых случаев коронавируса.

При этом до 29 ноября общее количество умерших от Covid-19 достигнет 12,5 тыс.