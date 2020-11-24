Надеяться на спад эпидемии Covid-19 в Украине стоит не раньше начала 2022 года, поскольку вакцина у нас появится только в середине 2021.

Такое мнение высказал директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко.

По его словам, все страны надеются, что вакцинация от корнавирусу снизит заболеваемость, однако в Украине она начнется в середине и продлится до конца 2021 года.

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— Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года, — прогнозирует Комиссаренко.

В то же время он подчеркнул, что не стоит полагаться на коллективный иммунитет, поскольку люди через два-три месяца опять болеют коронавирусом.

Когда ожидается пик эпидемии Covid-19 в Украине

В ЮНИСЕФ считают, что в Украине через одну-две недели ожидается мощная эпидемическая волна, а пик заболеваемости Covid-19 придется на январь-февраль.

В то же время эту волну можно сбить уже в декабре — при условии очень эффективных противоэпидемических мероприятий.